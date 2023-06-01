Дмитрия Кокорева утвердили главным тренером хоккейного клуба "Сочи"

Сроки соглашения не уточняются

ТАСС, 1 июня. Руководство клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" утвердило Дмитрия Кокорева главным тренером команды. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Сочи".

Сроки соглашения с наставником не уточняются.

Кокорев исполнял обязанности главного тренера "Сочи" с 22 января. 44-летний специалист сменил на этом посту Сергея Светлова. Под руководством Кокорева команда провела 16 матчей в прошлом сезоне КХЛ, в которых одержала пять побед. Начиная с сезона-2021/22 специалист работал в системе клуба на посту главного тренера молодежной команды "Капитан".

Кокорев является воспитанником московского "Динамо", в составе которого стал чемпионом России в 2000 году. По ходу карьеры он также выступал за московский ЦСКА, новосибирскую "Сибирь", подмосковные "Витязь" и "Химик", казахстанские "Сарыарка" и "Арыстан".

"Сочи" по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ заняло последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 32 очка по итогам 68 матчей.