Футбольный клуб "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге

"Севастополь" сможет принять участие в дивизионе Б

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выдала крымскому клубу "Севастополь" аттестат для участия в соревнованиях Леон - Второй лиги в дивизионе Б. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Второй лиги.

"Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б. Среди получивших аттестат футбольный клуб "Севастополь", - говорится в сообщении.

"Севастополь" стал первым клубом из Крыма, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Также предложения о прохождении аттестации направлены в крымские футбольные клубы "Таврия", "Рубин" и "Океан".

10 мая РФС утвердил разделение Второй лиги, которую проводит ФНЛ, на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые будут поделены на "Золотую" и "Серебряную" группы. В дивизионе Б будут выступать более 60 клубов, которые получат соответствующую лицензию РФС. Они будут разделены на четыре группы.

Аттестация крымских клубов

10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил ТАСС, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать на турнирах ФНЛ. 24 апреля в пресс-службе ФНЛ сообщили ТАСС о готовности принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.