1 июня, 08:08
Бокс

Международная федерация ММА 2 июня рассмотрит вопрос возвращения россиян на соревнования

Совет международной организации приостановил членство Союза ММА России в марте прошлого года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. ТАСС/. Вопрос возвращения российских спортсменов на соревнования будет обсуждаться конгрессом Международной федерации ММА (IMMAF) 2 июня. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев.

"Ведется работа по возвращению на чемпионат Европы и чемпионат мира. Конгресс IMMAF примет решение 2 июня. Мы ждем это решение", - сказал Терентьев.

В марте прошлого года совет IMMAF приостановил членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. 

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