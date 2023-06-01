Федор Емельяненко заявил, что не может побыть с семьей даже после завершения карьеры

Боец объявил о завершении карьеры в феврале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. ТАСС/. Федор Емельяненко, завершивший карьеру спортсмена в феврале 2023 года, из-за занятости на посту президента Союза ММА России не может побыть с семьей. Об этом Емельяненко заявил в четверг на пресс-конференции.

"Пока разницы не почувствовал, только приехал со сборов, - сказал Емельяненко. - Так случилось, что после боя какое-то время побыл дома, но дальше пошли мероприятия в Союзе ММА России, плюс ребята бьются. Из Ханты-Мансийска улечу секундировать Вадима Немкова. Потом надеюсь, что будет какое-то окошко, чтобы побыть с семьей", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 46 лет, он завершил карьеру в феврале после поражения от американца Райана Бейдера. Россиянин является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA (Всемирный альянс смешанных боевых искусств), четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Всего на счету спортсмена 40 побед, 7 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.