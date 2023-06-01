Хоккеист Орлов считает, что "Бостон" не смог перестроиться после регулярного чемпионата

"Бостон" в первом раунде плей-офф уступил "Флориде" в серии до четырех побед со счетом 3-4

ТАСС, 1 июня. Игроки "Бостона" не смогли перестроиться к матчам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после завершения регулярного чемпионата. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в четверг высказал российский защитник команды Дмитрий Орлов.

"Трудно сказать [почему "Бостон" вылетел], хоть прошло уже достаточно много времени. Команда-то реально сильная, побила несколько старых рекордов по набранным очкам, выиграла Президентский кубок (за победу в регулярном чемпионате - прим. ТАСС), но, может быть, это и сказалось в плей-офф, - сказал Орлов. - На втором этапе турнира особые матчи - это всем известный факт. Видимо, не смогли перестроиться, плюс все постоянно говорят о том, что у победителя регулярного чемпионата не складывается в плей-офф, в подсознании это тоже засело".

Игрок в феврале был обменян в "Бостон" из "Вашингтона".

"Бостон" по итогам регулярного чемпионата одержал 65 побед и набрал 135 очков, установив рекорд НХЛ по этому показателю. В плей-офф команда проиграла в первом раунде "Флориде" в серии до четырех побед со счетом 3-4.