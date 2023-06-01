СМИ: Модрич покинет "Реал" после предложения от клуба из Саудовской Аравии на €120 млн

Сообщается, что полузащитнику был предложен трехлетний контракт

ТАСС, 1 июня. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич получил предложение от команды из Саудовской Аравии на сумму €120 млн. Об этом в четверг сообщил испанский портал OKDiario.

По информации источника, клуб из Саудовского Аравии предложил футболисту трехлетний контракт. Название команды не уточняется. Отмечается, что после полученного предложения Модрич сообщил руководству "Реала" о желании покинуть мадридский клуб в ближайшее межсезонье. Контракт хорвата с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Модричу 37 лет, он выступает за "Реал" с лета 2012 года. В составе испанского клуба полузащитника провел 487 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 77 голевых передач. Вместе с командой игрок пять раз выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, четыре раза - Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, трижды победил в чемпионате Испании и два раза - в Кубке Испании. В 2018 году полузащитник получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football, а также был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

За сборную Хорватии Модрич принял участие в 164 матчах, забив 23 гола и отдав 25 передач. По количестве проведенных игр полузащитник является рекордсменом в истории национальной команды. Вместе со сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года и завоевал бронзовую медаль мирового первенства 2022 года.