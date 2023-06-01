Поздняков поприветствовал участников юбилейного Международного форума юных олимпийцев

В мероприятиях форума принимают участие около 270 юных спортсменов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) очень рад, что в пятом, юбилейном Международном форуме юных олимпийцев принимают участие спортсмены из девяти стран. Об этом в четверг на церемонии открытия мероприятия заявил президент ОКР Станислав Поздняков

"От имени ОКР я рад приветствовать участников пятого международного форума здесь, в сердце спортивной России - на стадионе "Лужники", - сказал Поздняков. - Это не простой стадион, он принимал Игры 1980 года, здесь пять лет назад проходил финал чемпионата мира по футболу. Сегодня наши юные олимпийцы находятся здесь. Хочу особенно поприветствовать наших зарубежных гостей. Для нас большая честь принимать вас в столице нашей страны".

"Спорт не знает препятствий. И олимпийский лозунг "Быстрее, выше, сильнее - вместе" играет новыми красками в этом контексте", - добавил глава ОКР.

С 1 по 2 июня в Москве в проходит Международный форум юных олимпийцев, организатором которого традиционно выступает ОКР. В мероприятиях форума принимают участие около 270 юных спортсменов в возрасте 14-17 лет из регионов РФ, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Эсватини, Сирии, Гамбии, Намибии, Мали и других стран.

Главными задачами форума являются содействие развитию международного гуманитарного сотрудничества в условиях антироссийских санкций, поддержка молодых спортсменов, неправомерно лишенных права выступления на международных соревнованиях, воспитание и закрепление у молодых спортсменов надлежащего отношения к ценностям спорта и олимпийского движения, в том числе дружбы, уважения и стремления к совершенству не только в рамках занятий спортом, но и в жизни, укрепление мотивации молодых спортсменов к соблюдению ключевых принципов чистого спорта (жизнь без допинга) и честной игры, поддержанию личной безупречной репутации.

В форуме примут участие олимпийские чемпионы боксер Альберт Батыргазиев и синхронистка Алла Шишкина, пловчиха Евгения Чикунова, серебряный призер Игр-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина, олимпийский чемпион в прыжках на батуте белорус Иван Литвинович и многие другие вспортсмены.