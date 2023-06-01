ОКР и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве на Международном форуме юных олимпийцев

Формирование олимпийского резерва невозможно без работы спортивных федераций во главе с РУСАДА, отметил генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Санглеев

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев и генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в четверг в рамках торжественной церемонии открытия Международного форума юных олимпийцев подписали соглашение о сотрудничестве организаций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Основной задачей этого мероприятия было развитие антидопинговых мероприятий. Это очень важно в таком возрасте. Формирование олимпийского резерва невозможно без работы наших федераций во главе с РУСАДА. Мы это финансировали и будем финансировать, потому что юношеский спорт должен быть чистым, а победы - справедливыми", - сказал Сенглеев.

С 1 по 2 июня в Москве в проходит Международный форум юных олимпийцев, организатором которого традиционно выступает ОКР. В мероприятиях форума принимают участие около 270 юных спортсменов в возрасте 14-17 лет из регионов РФ, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Эсватини, Сирии, Гамбии, Намибии, Мали и других стран.

"Это соглашение о том, что будет уделяться еще больше внимания тестированию, в том числе юных спортсменов. Наша цель, прежде всего, - не наказание, а обеспечение права на чистый спорт и гарантия здоровья спортсменов", - добавила Логинова.

"Наше участие в таких мероприятиях уже стало замечательной традицией. Все вы знаете, как много мы делаем, чтобы обеспечить чистые и честные соревнования. Я хочу еще раз напомнить: РУСАДА максимально открыто к сотрудничеству, мы всегда готовы делиться образовательным опытом", - сказала глава РУСАДА.