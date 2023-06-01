Поздняков уверен, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх

Российский спорт будет существовать и будет добиваться побед, отметил глава Олимпийского комитета России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены смогут вернуться на Олимпийские игры и будут бороться за самые высокие места. Такое мнение в четверг журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Олимпийская мечта - главный мотивирующий фактор для всех спортсменов, - сказал Поздняков. - Я абсолютно уверен, что тучи рассеются и справедливость восторжествует. Что все наши спортсмены вернуть на арены, в том числе на олимпийские арены. Российский спорт будет существовать и будет добиваться побед. И бороться за самые высокие места - как это было, как это есть, как это будет".

"Для нас абсолютным приоритетом является то, что мы не делим участников олимпийского движения на друзей и врагов. Для нас все, кто поддерживает олимпийские ценности, - друзья", - добавил глава ОКР.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.