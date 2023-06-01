Батыршина рассказала, что в 90-х годах гимнастки были лишены психологической поддержки

Призер Олимпийских игр отметила, что раньше не было специалистов, способных оказать соответствующую помощь

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спортсменкам сборной России по художественной гимнастике в 90-х годах не хватало профессиональной психологической поддержки. Об этом в четверг на Международном форуме юных олимпийцев рассказала серебряный призер Олимпиады 1996 года Яна Батыршина.

"Я писала родителям письма, они доходили через месяц, - сказала Батыршина. - Иногда складывалось впечатление, что на нас проводили опыты: сегодня так настраиваемся, завтра - по-другому. Не было психологов, не было таких специалистов".

"На Играх в Атланте мне было 16 лет. У меня был талисман - игрушка, белый снеговичок, я его целовала перед выходом. Из-за красной помады он был весь в помаде, я просила его мне помочь. Это смешно, но это правда. Этот снеговичок теперь у моего сына, он [снеговичок] уже "пенсионер", - добавила гимнастка.

С 1 по 2 июня в Москве в Лужниках проходит Международный форум юных олимпийцев, организатором которого традиционно выступает Олимпийский комитет России. В мероприятиях форума принимают участие около 270 юных спортсменов в возрасте 14-17 лет из регионов РФ, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Эсватини, Сирии, Гамбии, Намибии, Мали и других стран.