Вице-чемпионка Европы пловчиха Чикунова считает важным красиво одеться в день старта

Спортсменка отметила, что подобная практика придает ей уверенности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Евгения Чикунова, в апреле на чемпионате России показавшая на дистанции 200 м брассом результат выше мирового рекорда, считает залогом успешного выступления быть красиво одетой в день старта. Об этом Чикунова рассказала в четверг участникам Международного форума юных олимпийцев в Москве.

"Для меня важно в день старта красиво одеться, - сказала Чикунова. - И обязательно любимые духи. Я месяц дома не бываю, у меня огромные чемоданы вещей. Там всегда найдется красивая футболка и джинсы, в которых я обязательно приду в центр водных видов спорта, и это дает мне уверенность. Мне этот трюк помогает. Смотрю на себя в зеркало и думаю: "Шикарная девушка, ну как такой не выиграть?"

С 1 по 2 июня в Москве в Лужниках проходит Международный форум юных олимпийцев, организатором которого традиционно выступает Олимпийский комитет России. В мероприятиях форума принимают участие около 270 юных спортсменов в возрасте 14-17 лет из регионов РФ, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Эсватини, Сирии, Гамбии, Намибии, Мали и других стран.