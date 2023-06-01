Хамитов: "Игры будущего" станут еще одним шагом к развитию спорта высоких технологий

Необходимо решить много вопросов, касающихся правового регулирования организации и проведения турниров, отметил руководитель рабочей группы Госдумы по развитию компьютерного спорта и спорта высоких технологий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Организация и проведение "Игр будущего" позволят сделать еще один шаг к развитию спорта высоких технологий в России. Такое мнение ТАСС в четверг высказал руководитель рабочей группы Государственной думы по развитию компьютерного спорта и спорта высоких технологий при комитете по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

"Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы, главным вопросом стала подготовка к проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". С коллегами по рабочей группе нам предстоит решить много вопросов, касающихся правового регулирования организации и проведения турнира. Работы много, ведь, несмотря на то, что Россия принимала на своей территории спортивные праздники самого высокого уровня, событие в сфере спорта высоких технологий такого масштаба пройдет в нашей стране впервые", - сказал Хамитов.

"Организация и проведение "Игр будущего" станет еще одним шагом к развитию спорта высоких технологий в нашей стране, однако уже сейчас можно сказать о том, что развитие новых высокотехнологичных видов спорта должно происходить в синергии. Многие проблемы, с которыми сталкиваются коллеги, схожи по своей природе, и самая главная - это отсутствие специального правового регулирования новых видов спорта, ведь федеральный закон о спорте разработан задолго до появления инновационных видов спорта и ориентирован на классические виды спорта. Поэтому с уверенностью могу сказать, что мы находимся в историческом моменте и закладываем основы для деятельности будущих поколений", - добавил собеседник агентства.

"Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.