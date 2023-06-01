Тарпищев считает тактику сильной стороной теннисистки Касаткиной

В третьем круге Roland Garros россиянка сыграет с Пейтон Стирнс из США

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Дарья Касаткина сильна тактически, поэтому может хорошо выступить на Roland Garros. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"У женщин Ига Свёнтек - фаворит турнира. Но, кстати, на этом покрытии и Касаткина может хорошо сыграть. Голова в плане тенниса у нее на месте, в тактическим плане она высоко стоит, - сказал Тарпищев. - На мягком корте тяжело чисто за счет мощи побеждать, нужна голова. И тут Касаткина среди лучших".

31 мая Касаткина обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (6:3, 6:4) и в третьем круге встретится с американкой Пейтон Стирнс.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года Касаткина дошла до полуфинала. Это лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.