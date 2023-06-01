Штаб-квартира Ассоциации федераций шашек стран ШОС и БРИКС будет находиться в Уфе

10 июня состоится подписание соглашения между представителями национальных федераций, рассказал вице-президент Федерации шашек России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Достигнута договоренность о создании Ассоциации федераций шашек стран ШОС и БРИКС, штаб-квартира которой должна расположиться в Уфе. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

"10 июня в Уфе в рамках первого международного турнира стран ШОС и БРИКС состоится подписание соглашения, - сказал Черток. - Мы создаем общий орган управления, свой сайт и календарь соревнований. Я бы не назвал это альтернативой Всемирной федерации шашек, потому что пока мы не претендуем на проведение чемпионатов мира. Напротив, мы создаем ассоциацию, которая при благоприятном развитии событий могла бы войти в международную федерацию".

В ассоциацию собираются войти национальные федерации шашек России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Турции, Пакистана, Таджикистана, Киргизии, Ирана, Индии, Армении и Бразилии.

Вместе с тем собеседник агентства не скрывает, что создание ассоциации откроет дверь для участия в международных турнирах российским и белорусским спортсменам, которые уже больше года лишены возможности выступать за границей в связи с санкциями Всемирной федерации шашек (FMJD). "Конечно, им не нравится, что мы планируем соревноваться под своими флагами и со своими гимнами, но думаю, что никаких санкций в отношении игроков за участие в турнирах ассоциации не последует", - заверил вице-президент Федерации шашек России.

Черток напомнил, что российские и белорусские шашисты занимают лидирующие позиции на мировой арене, поэтому турниры новой организации будут иметь высокий международный статус, для соревнований планируется установить солидные призовые.

Ожидается, что штаб-квартира ассоциации будет открыта в Уфе. Черток отметил, что с 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря FMJD, поэтому именно в столице Башкирии фактически четыре года находился офис международной федерации.