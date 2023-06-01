Футболист Карпукас считает нынешний сезон неудачным для "Локомотива"

Столичный клуб за один тур до конца чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 1 июня. Нынешний сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) неудачно сложился для московского футбольного клуба "Локомотив", однако во второй его половине команде удалось показать хорошие результаты. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в четверг высказал полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас.

"Если брать весь сезон в целом, он вышел неудачным, - сказал Карпукас. - Это мой первый полноценный сезон, он непростой и в психологическом плане, а весна дается тяжело еще и физически. Спасибо докторам и медицинскому штабу, помогают после каждого матча с восстановлением".

При этом игрок отметил улучшение результатов во второй половине сезона. "Новый тренерский штаб, пришли новички - в совокупности получилась хорошая игра и результат. Делаем все, отдаем все силы ради побед. Мы задолжали болельщикам и себе, хотим приносить очки и положительные эмоции", - добавил полузащитник.

В начале октября "Локомотив" объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра, его помощников и спортивного директора Томаса Цорна, а также о назначении нового председателя совета директоров клуба - на смену Александру Плутнику, который принял решение подать в отставку, пришел Юрий Нагорных. В конце первой части сезона московскую команду возглавил главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

"Локомотив" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 42 очка по итогам 29 матчей. На момент назначения Галактионова "Локомотив" располагался на 14-й позиции с 13 очками после 17 игр. В последнем туре чемпионата России железнодорожники 3 июня примут московское "Торпедо".