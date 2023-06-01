Спорткомплекс "Калининец" открыли в Екатеринбурге после масштабной реконструкции

Общий объем финансирования реконструкции объектов составил свыше 2,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", реконструкция которого велась с осени 2021 года. Об этом в четверг сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придает силы, уверенности и желания заниматься спортом", - цитирует департамент главу региона.

За время реконструкции комплекса были отремонтированы бассейн, спортивные залы, крытая ледовая арена и административно-бытовой комплекс с трибунами на 5 тыс. мест. На легкоатлетическом стадионе было выполнено переустройство секторов для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска, также был оснащен сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Заново уложено синтетическое покрытие беговых дорожек, установлены два новых LED-экрана и четыре новые мачты освещения. Общий объем финансирования реконструкции объектов составил свыше 2,5 млрд рублей.

Спортивный комплекс "Калининец" был построен в конце 1970-х годов. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России стадион "Калининец" был одной из тренировочных площадок.