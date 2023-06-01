Лионель Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Аргентинец выступал за французский клуб с лета 2021 года

ТАСС, 1 июня. Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Кристоф Гальтье.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на [домашнем стадионе ПСЖ] "Парк де Пренс", - сказал Гальтье.

ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб ранее гарантировал себе победу в турнире.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 174 матчах, забив 102 мяча и отдав 56 голевых передач. Нападающий является чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).

Варианты с продолжением карьеры

Портал Foot Mercato 30 мая сообщил, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт, согласно которому он заработает €1,2 млрд. В мае агентство Франс Пресс со ссылкой на анонимный источник в королевстве сообщил о том, что переход нападающего в одну из команд Саудовской Аравии является "решенным вопросом".

Также у форварда есть вариант с продолжением карьеры в США. По данным испанской газеты Sport, клуб "Интер Майами" предлагает Месси четырехлетний контракт с зарплатой $50 млн в год. В условия контракта будет включена опция о продвижении футболистом чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

По информации СМИ, Месси ждет предложения от "Барселоны", руководство которой пока не обращалось к аргентинцу. Отмечается, что для оформления перехода клубу необходимо договориться с руководством чемпионата Испании из-за финансовых ограничений.