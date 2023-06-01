Клубу Второй лиги присудили техническое поражение за игру дисквалифицированного футболиста

Матч прошел 28 мая и завершился со счетом 0:0

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение клубу "Кубань-Холдинг" в матче Второй лиги против таганрогского "Форте" из-за нарушения регламента лиги. Об этом журналистам в четверг заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Рассматривали протест по матчу Второй лиги "Кубань-Холдинг" - "Форте", - сказал Григорьянц. - За "Кубань-Холдинг" сыграл дисквалифицированный футболист. Приняли решение аннулировать результат матча, присудить клубу "Кубань-Холдинг" поражение со счетом 0:3, "Форте" - победу со счетом 3:0".

Матч "Кубань-Холдинг" - "Форте" прошел 28 мая и завершился вничью (0:0).