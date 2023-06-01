Бывшего футболиста "Спартака" Гаврилова перевели в общую палату после инсульта

Чемпион СССР 1979 года был госпитализирован во вторник

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов переведен в общую палату после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС в четверг сообщил бывший партнер Гаврилова по "Спартаку" Валерий Кечинов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован во вторник из-за инсульта.

"Юрий Васильевич Гаврилова перевели в общую палату, - сказал Гаврилов. - Вроде динамика положительная. Подождите пока, нужно время определенное, о выписке речи не идет".

Юрию Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".