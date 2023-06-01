Олимпийский чемпион Ковалев вошел в тренерский штаб хоккейного клуба "Спартак"

Помимо Алексея Ковалева, в штаб вошли Игорь Уланов, Евгений Перов, Сергей Климкович и Леонид Дмитриченко

ТАСС, 1 июня. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев стал одним из тренеров московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом в четверг сообщила пресс-служба красно-белых.

Главным тренером "Спартака" является Алексей Жамнов, который возглавил команду 14 марта.

Помимо Ковалева, в тренерский штаб вошли Игорь Уланов, Евгений Перов и Сергей Климкович, а также тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко. Перов и Климкович работали в "Спартаке" в предыдущем сезоне. Продолжат работу в тренерском штабе "Спартака" видеотренеры Александр Соловьев и Роман Баринов.

Ковалев ранее входил в тренерский штаб китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар", а также сборной Китая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"Спартак" в минувшем сезоне не сумел выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв девятое место в Западной конференции.

Карьера Ковалева в качестве игрока

Ковалев в 1992 году в составе Объединенной команды стал олимпийским чемпионом, вместе со сборной России завоевал бронзовые медали Олимпиады-2002 и чемпионата мира - 2005. Во взрослом хоккее он дебютировал в составе московского "Динамо", с которым стал двукратным чемпионом СССР.

В 1994 году в составе "Рейнджерс" завоевал Кубок Стэнли, став первым обладателем этого трофея среди россиян вместе с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым. Ковалев является трехкратным участником Матчей всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1 316 игр, набрал 1 029 очков (430 шайб и 599 передач) и занимает пятое место в списке самых результативных российских игроков в истории лиги.