Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг на дебютном Roland Garros

Россиянка со счетом 6:1, 6:2 обыграла француженку Диану Парри

ТАСС. 1 июня. Российская теннисистка Мирра Андреева в четверг обыграла француженку Диану Парри в матче второго круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой, которая попала в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Юлией Грабер из Австрии (без номера посева) и финалисткой Roland Garros 2022 года американкой Коко Гауфф (6-й номер посева). В другом матче игрового дня россиянка Диана Шнайдер проиграла 14-й ракеткой мира бразильянке Беатрис Хаддад Майе (2:6, 7:5, 4:6).

Андреева впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. В текущем сезоне спортсменка дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Парри 20 лет, она располагается на 79-й позиции мирового рейтинга. Француженка не побеждала на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2022) и Уимблдона (2022).

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).