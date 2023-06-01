СМИ: инспекторы УЕФА заявили о необходимости исключения "Барселоны" из еврокубков

Источник сообщает, что такое решение необходимо принять на основе докладов двух инспекторов

ТАСС, 1 июня. Инспекторы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришли к выводу, что испанская "Барселона" должна быть отстранена от еврокубков на один сезон. Об этом в четверг сообщила газета ABC.

На основе докладов двух инспекторов, по информации источника, глава УЕФА Александер Чеферин должен принять решение об отстранении "Барселоны" на один еврокубковый сезон или дождаться решения испанских судов. Инспекторы УЕФА были назначены 23 марта.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.