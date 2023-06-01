Олимпийский чемпион Иванов считает, что россиян не допустят на турниры FIS в новом сезоне

По мнению победителя Игр 2002 года в лыжных гонках на 50 км, спортсмены смогут выступать только на внутрироссийских соревнованиях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный союз лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустит российских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2023/24. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель Олимпийских игр 2002 года в лыжных гонках на 50 км Михаил Иванов.

"Я думаю, что ближайший сезон для российских лыжников будет повторением сезона предыдущего, - сказал Иванов. - Мы будем выступать только на внутрироссийских соревнованиях. Если вспоминать, как все проходило в прошедшем сезоне, то наши спортсмены не были обижены призовыми. Практически все лидеры заявляли, что было здорово выступать перед родными болельщиками. Они приезжают заранее на места проведения соревнований и проводят полноценные тренировки, а преподаватели и ученики местных спортшкол имеют возможность видеть процесс и чему-то научиться".

В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.