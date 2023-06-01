В "Торпедо" считают, что арбитр матча с "Оренбургом" должен объяснить свои решения

Ян Бобровский назначил два пенальти в ворота московской команды и удалил с поля защитника Артема Самсонова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главный арбитр матча 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Торпедо" и "Оренбургом" Ян Бобровский должен объяснить решения, принятые им во время игры. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент "Торпедо" Ярослав Савин.

27 мая "Торпедо" дома проиграло "Оренбургу" со счетом 1:3, два мяча в ворота московской команды были забиты с пенальти, защитник столичной команды Артем Самсонов был удален с поля. 30 мая в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) рассмотрит эти три эпизода.

"От ЭСК пока нет ответа, - сказал Савин. - Мы говорили о встрече с судьями на последнем собрании, пока не встречались. В первую очередь мы хотели бы со всеми поговорить и объяснить, что мы все находимся в одной большой футбольной семье и что наша общая задача делать так, чтобы футбол в стране развивался. Со стороны лиги максимум усилий, со стороны клубов тоже, со стороны федерации и судейского корпуса тоже должно быть максимум усилий, чтобы клубы после каждого тура обсуждали футбол, а не судейские решения. Чтобы было общее понимание, что никто против судей не настраивается, чтобы судейство было максимально качественным, если есть вопросы по сумме заработной платы, то давайте обсуждать, давайте поднимать".

"Как-то нужно двигаться, чтобы был прогресс. Чтобы мы не ошибки обсуждали, а футбол и красивую игру. Мы не общались с Яном Бобровским после того матча, мне кажется, что он сам должен выйти и пообщаться, объяснить решения, почему некорректно общался с футболистами, почему те решения, которые были приняты, были им приняты. Давайте дождемся результатов ЭСК РФС", - добавил Савин.

1 июня отмечается День защиты детей. "Торпедо" пригласило воспитанников академии на тренировку футболистов перед гостевым матчем 30-го тура РПЛ с московским "Локомотивом", который пройдет 3 июня.

"В день защиты детей мы хотели сделать праздник для детей нашей академии, для родителей, для друзей, чтобы они могли прийти, посмотреть тренировку команды в живую, поддержать команду, - отметил Савин. - Тем более сейчас у всех каникулы. Это было полезно и для команды - увидеть и почувствовать это вдохновение. Я так понимаю, что было где-то 200 человек, если не больше. Мне кажется, что это должно быть регулярно. В этой мысли нет ничего сверхъестественного. Нормальная работа клуба, которая должна быть на регулярной основе, чтобы было взаимодействие команды с болельщиками, с детьми, которые ее поддерживают".