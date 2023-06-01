В текущем сезоне московское "Торпедо" досрочно покинуло состав участников чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московское "Торпедо" планирует стать популярным клубом и будет проводить работу с болельщиками, в следующем сезоне Мелбет - Первой лиги на каждом домашнем матче команды должно быть более 10 тыс. болельщиков. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент "Торпедо" Ярослав Савин.

"Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 29 матчах. Московский клуб досрочно покинул состав участников высшего дивизиона чемпионата России, в следующем сезоне команда выступит в Первой лиге.

"Одним из вариантов в следующем сезоне является проведение домашних матчей в "Лужниках", - сказал Савин. - Будет выстроена работа клуба с болельщиками, как сейчас - открытая тренировка, чтобы быть ближе, показывать, что мы все вместе, одна черно-белая семья, тогда и болельщиков будет больше".

"Есть ли плановые цифры по посещаемости, например, средняя посещаемость на матчах больше 10 тысяч? Есть, хотим, чтобы больше было, чтобы мы были популярным клубом с большой посещаемостью на десятки тысяч человек. Понятно, что быстро мы к этому не придем, нужно время, большая работа. Конкретные цифры не обсуждали по следующему сезону, на мой взгляд, на каждом матче точно должно быть больше 10 тысяч", - добавил Савин.

3 июня "Торпедо" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" в матче заключительного тура РПЛ. "Задача - максимально продемонстрировать своим болельщикам, что клуб был достоин выйти в премьер-лигу, что клуб будет достоин выйти в премьер-лигу в следующем году. Показать это своей отдачей и демонстрацией своих навыков на футбольном поле", - заключил Савин.