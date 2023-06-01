Россиянка Адебайо завоевала бронзу чемпионата мира по тхэквондо в категории свыше 73 кг

В полуфинале спортсмена проиграла Нафии Куш из Турции

ТАСС, 1 июня. Российская тхэквондистка Кристина Адебайо в четверг уступила в полуфинале чемпионата мира в весовой категории свыше 73 кг и гарантировала бронзовую медаль соревнований. Турнир проходит в Баку.

Россиянка проиграла представительнице Турции Нафии Куш со счетом 1-2 (0:5, 12:5, 1:6). На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Адебайо автоматически завоевала бронзу. Вторым бронзовым призером стала британка Бьянка Кук, в полуфинале уступившая представительнице Узбекистана Светлане Осиповой. Куш и Осипова встретятся в финальном поединке.

Медаль, завоеванная Адебайо, стала второй для сборной России на турнире. Ранее бронзу в категории до 73 кг завоевала Полина Хан.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в турнире олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.