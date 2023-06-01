Ростех окажет поддержку вышедшему в РПЛ футбольному клубу "Балтика"

Домашний стадион калининградской команды переименуют в "Ростех-Арену"

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" окажет поддержку калининградскому футбольному клубу "Балтика", который досрочно вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), домашний стадион команды "Калининград" переименуют в "Ростех-Арену". Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Ростех и областное правительство подписали меморандум о сотрудничестве в развитии спорта в регионе.

"В рамках соглашения Ростех окажет поддержку футбольному клубу премьер-лиги "Балтика", детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Базовый стадион команды получит название "Ростех-Арена", - говорится в сообщении.

Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Футбольный клуб "Балтика" - достояние поколений, объединяющее жителей Калининградской области более 65 лет. Благодарю Сергея Викторовича Чемезова и его команду за поддержку балтийцев. Уверен, что тандем "Балтики" и Ростеха соберет тысячи болельщиков на крупнейшей арене регионального спорта в матчах долгожданной премьер-лиги", - отметил Алиханов.

Чемезов отметил, что Ростех традиционно поддерживает многие виды спорта. "Инвестиции в эту сферу - часть нашей социальной политики и корпоративной культуры. Отмечу также, что Калининград - стратегически важный регион, где Ростех активно работает, реализует серьезные экономические проекты. Цель подписанного сегодня меморандума - не только помочь "Балтике" в достижении новых спортивных побед, но и в целом оказать содействие развитию физической культуры в области. Мы будем вести работу по популяризации спорта, модернизации спортивных объектов, подготовке спортивного резерва, развитию системы клубного футбола", - цитирует его пресс-служба правительства региона.

Футбольный клуб "Балтика" основан в 1954 году. С 1956-го по 1965-й команда становилась финалистом первенства РСФСР и Кубка РСФСР, получала право выступать в первенстве СССР класса "Б", где трижды становилась серебряным призером. В 1984 году стала победителем зонального турнира второй лиги СССР. Клуб выступал в Высшей лиге России с 1996 по 1998 год. "Балтика" является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола и первой командой, набравшей 1 000 очков во второй по силе лиге чемпионата России. Домашний стадион "Балтики" был построен к чемпионату мира 2018 года, трибуны арены рассчитаны на 35 тыс. зрителей.