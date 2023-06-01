Кудерметовой запретили выступать на Roland Garros в форме с логотипом "Татнефти"

Как сообщили организаторы турнира, показ логотипа компании на турнире не допускается из-за действующих во Франции правил

ТАСС, 1 июня. Российской теннисистке Веронике Кудерметовой запретили выступать на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в форме с логотипом ее спонсора - нефтяной компании "Татнефть". Об этом в четверг сообщает портал sport.pl со ссылкой на организаторов турнира.

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. Теннисистка выступала в форме с логотипом компании.

"Это связано с действующими во Франции правилами. Запрещена любая реклама или иная маркировка, нарушающая действующие правила правительства и/или телевидения. "Татнефть" находится в этом списке, и показ логотипа компании на Roland Garros не допускается", - сообщили организаторы турнира в Париже.

Российская теннисистка в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии (3:6, 1:6). В парном разряде Кудерметова вместе с соотечественницей Людмилой Самсоновой вышли во второй круг. В одиночном разряде Кудерметова занимает 11-е место в мировом рейтинге.