Российский теннисист Карацев не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции

Во втором круге Аслан Карацев уступил 12-й ракетке мира американцу Фрэнсису Тиафо

ТАСС, 1 июня. Россиянин Аслан Карацев в четверг уступил американцу Фрэнсису Тиафо в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:5, 6:2 в пользу американца, получившего на турнире 12-й номер посева. Карацев попал в основную сетку соревнования через квалификацию, в первом раунде он одолел австралийца Алексея Попырина. В третьем круге Тиафо сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (22-й номер посева) и словаком Алексом Молчаном.

Карацеву 29 лет, он занимает 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебро в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Тиафо 25 лет, он располагается на 12-й позиции в мировом рейтинге, на его счету два титула ATP. Лучшим результатом Тиафо на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире испанец Рафаэль Надаль (14 титулов), который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).