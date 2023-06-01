В ПСЖ опровергли слова главного тренера об уходе Месси

Ранее наставник парижской команды Кристоф Гальтье заявил, что матч заключительного тура чемпионата Франции станет для Лионеля Месси последним домашним за ПСЖ

ТАСС, 1 июня. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" опроверг слова главного тренера Кристофа Гальтье об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды. Заявление пресс-службы клуба в четверг привело агентство Франс Пресс.

"Кристоф Гальтье выразился не совсем корректно. Он имел в виду, что матч против "Клермона" станет последним для Месси и ПСЖ в текущем сезоне", - сказано в заявлении. По информации французской газеты Le Parisien, Месси все равно покинет ПСЖ в конце сезона.

ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб гарантировал себе победу в турнире.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 174 матчах, забив 102 мяча и отдав 56 голевых передач. Нападающий является чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).