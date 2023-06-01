Ольховский считает, что теннисисту Карацеву не хватило концентрации в матче с Тиафо

Россиянин проиграл американцу во втором круге Roland Garros

ТАСС, 1 июня. Российский теннисист Аслан Карацев в начале матча второго круга Открытого чемпионата Франции играл лучше американца Фрэнсиса Тиафо, но ему не хватило концентрации на всю встречу. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:5, 6:2 в пользу американца.

"На мой взгляд, Аслану не хватило внимания. Полтора сета играл лучше, острее, точнее, инициатива была на его стороне, но потом он стал много ошибаться. Все равно Аслан молодец, что прошел квалификацию и первый круг, но мне кажется, что он может показывать более высокие результаты. Весь вопрос в том, насколько ему будет хватать концентрации", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.