Команды Young и Trump Aces вышли в полуфинал фиджитал-игр в дисциплине Warface

В раунде за выход в полуфинал сыграют команды Awinaw, Winstrike, Mementomori и Repulse

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Российские команды Young и Trump Aces в четверг стали первыми полуфиналистами турнира фиджитал-игр в дисциплине Warface. Соревнования проходят в Казани.

Во втором туре группового этапа команда Young обыграла Awinaw со счетом 2:1, Trump Aces оказалась сильнее Winstrike (2:1). Команды Young и Trump Aces заняли первые места в группах и вышли в полуфинал напрямую. В раунде за выход в полуфинал сыграют Awinaw, Winstrike, Mementomori и Repulse. Все команды на турнире по Warface представляют Россию.

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), начало которого запланировано на 3 июня. Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.