Криштиану Роналду заявил, что не собирается покидать саудовский "Аль-Наср"

По мнению футболиста, лига Саудовской Аравии в перспективе может войти в пятерку лучших в мире

ТАСС, 1 июня. Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду продолжит выступать в чемпионате Саудовской Аравии в следующем сезоне. Об этом Роналду рассказал в интервью YouTube-каналу лиги.

Ранее газета Mundo Deportivo сообщала, что Роналду недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии, которая "далека от современного общества", и желает вернуться в Европу.

"Я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, я останусь здесь. Я считаю, что если футбол здесь продолжат развивать, то лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших лиг мира. Надеюсь, я смогу порадовать людей своей игрой, спасибо за теплый прием, я приложу максимум усилий, играя здесь", - сказал Роналду.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры форвард играл за английский "Манчестер Юнайтед", португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

В прошедшем сезоне "Аль-Наср" занял второе место по итогам чемпионата Саудовской Аравии. Роналду перешел в "Аль-Наср" 31 декабря 2022 года, подписав двухлетний контракт.