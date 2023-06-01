Юношеская сборная России сыграет с "Зенитом" в финале Кубка БРИКС по футболу

Сборная России в полуфинале в серии пенальти обыграла "Сантос"

ТАСС, 1 июня. Юношеская команда России по футболу (игроки не старше 17 лет) в серии пенальти обыграла юношескую команду бразильского клуба "Сантос" в полуфинальном матче Кубка БРИКС. Встреча прошла в четверг в Сантосе.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, забитыми мячами в составе российской команды отметились Иван Бобер (31-я минута, с пенальти), Артем Корнеев (39). В серии пенальти россияне оказались точнее, одержав победу со счетом 10:9. Победный 11-метровый в составе сборной России забил вратарь Данил Ладоха.

Ранее россияне обыграли "Фламенго" (2:0), "Насьонал" (7:0) и "Коринтианс" (2:1) на групповом этапе. В финале команда встретится с петербургским "Зенитом".

Кубок БРИКС проходит с 27 мая по 2 июня, в турнире играют юноши до 17 лет. В нем также принимают участие бразильские "Атлетико Жувентус" и "Палмейрас".