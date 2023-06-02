В Испании стартует седьмой этап сезона "Формулы-1"

Гран-при Испании пройдет на автодроме "Барселона-Каталунья"

ТАСС, 2 июня. Программа седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Барселона-Каталунья".

Нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" уверенной поступью движется к третьему титулу подряд - на его счету четыре выигранные гонки из шести в текущем сезоне и 144 очка в общем зачете. Его напарник по команде мексиканец Серхио Перес по началу оказывал сопротивление, но после провального выступления на этапе в Монако отстает от нидерландца уже на 29 очков и всего на 12 баллов опережает переживающего вторую молодость 41-летнего испанца Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", который лишь раз в нынешнем чемпионате не финишировал на подиуме. Остальные участники чемпионата оказываются на пьедестале почета только в случае каких-то проблем у трех лидеров сезона.

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Автодром строился по проекту Луиса Переса-Салы, который постарался учесть все лучшие идеи европейских трасс. Гоночный трек включает в себя 16 поворотов - 7 левых и 9 правых. Стартовая прямая протяженностью 1 047 метров является самым длинным скоростным отрезком трассы. В этом году конфигурация трасса немного изменилась - организаторы отказались от добавленной в 2007 году шиканы в последнем повороте.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Среди действующих пилотов в Испании также побеждали Ферстаппен (2016, 2022) и Алонсо (2006, 2013).

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).