Болельщики "Ромы" напали на английского судью Тейлора после финала Лиги Европы

В среду "Рома" в финале Лиги Европы уступила "Севилье"

ТАСС, 2 июня. Болельщики итальянской "Ромы" напали на главного арбитра финального матча футбольной Лиги Европы англичанина Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта. Об этом в пятницу сообщает Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL).

В финале Лиги Европы в среду "Рома" в серии пенальти проиграла испанской "Севилье". Основное время встречи завершилась со счетом 1:1.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как люди, скандирующие кричалки в поддержку "Ромы", пытаются прорваться к Тейлору через охрану аэропорта. "PGMOL ознакомилась с видео, распространенными в социальных сетях, на которых Энтони Тейлор и его семья подвергаются нападению в аэропорту Будапешта. Мы потрясены необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после работы на финале Лиги Европы. Мы окажем полную поддержку Тейлору и его семье", - говорится в заявлении.

Тейлору 44 года, он работает на матчах чемпионата Англии с 2010 года и является судьей Международной федерации футбола с 2013 года. Англичанин работал на Суперкубке УЕФА 2020 года, финале Лиги наций 2021 года и финале клубного чемпионата мира 2022 года.