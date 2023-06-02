Турнир по художественной гимнастике памяти Оксаны Костиной планируют сделать международным

Проведение спортивного мероприятия возобновили после многолетнего перерыва

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Турнир по художественной гимнастике памяти семикратной чемпионки мира Оксаны Костиной, который после многолетнего перерыва возобновлен в Иркутске, планируется сделать ежегодным и международным. Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор турнира Виктория Рожанская.

"Мы планируем сделать его ежегодным, а также хотим перейти на международный уровень. Сейчас мы запустили пробный [турнир], чтобы оценить свои силы, команду", - сказала собеседница агентства.

В пятницу в Иркутске в спортивном комплексе "Байкал-Арена" начинается первый после четырнадцатилетнего перерыва турнир по художественной гимнастике памяти Костиной. Соревнования продлятся до 4 июня. В них принимают участие 250 гимнасток из разных регионов России. Победителей будут определять в возрастных категориях, самым младшим участницам - пять лет. Победители получат медали, кубки, призы, рассказала Рожанская.

В программе турнира также мастер-классы, которые проведут заслуженный тренер СССР и России по художественной гимнастике Ольга Буянова, серебряный призер олимпийских игр в Лондоне Дарья Дмитриева, многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины.

Костина - семикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка Европы в командном зачете и в отдельных видах многоборья. В 2023 году ей исполнился бы 51 год. Гимнастка погибла в автокатастрофе 11 февраля 1993 года в Подмосковье. Костина была воспитанницей Ольги Буяновой. Ежегодно с 1994 по 2008 год в Иркутске проводился международный турнир памяти Костиной. В разное время его победительницами были известные гимнастки, в том числе Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева, Зарина Гизикова.