Вице-чемпионка мира по джиу-джитсу Бади умерла в возрасте 31 года

По информации СМИ, причиной смерти французской спортсменки стала остановка сердца

ТАСС, 2 июня. Серебряный призер чемпионата мира 2022 года по джиу-джитсу француженка Сандра Бади умерла на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Сумулу", который представляла Бади.

По информации портала Inside the Games, причиной смерти стала остановка сердца.

"Бади была яркой личностью нашего клуба, ее уход оставил огромную пустоту. Мы окажем поддержку ее семье", - говорится в заявлении "Сумулу".

В 2022 году на Всемирных играх Бади стала победительницей в командном зачете и обладательницей бронзовой медали, соревнования проходили в Бирмингеме (штат Алабама, США). В том же году на чемпионате мира в Абу-Даби Бади выиграла серебряную медаль.