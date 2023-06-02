Олимпийский чемпион Иванов считает, что санкции делают российский лыжный спорт еще сильнее

При этом бывший спортсмен отметил, что после возвращения на международную арену россиянам придется непросто

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Санкции, наложенные Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года, делают российский лыжный спорт еще сильнее. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель Олимпиады 2002 года в гонке на 50 км Михаил Иванов.

"В целом российский лыжный спорт выигрывает от того, что лидеры целый сезон выступают дома, - считает Иванов. - Ситуация с отстранением от международных стартов может сработать только в плюс в будущем. Думаю, что и выявленные в ходе предыдущего сезона недочеты в работе региональных тренировочных баз будут устранены. Главная команда страны ездит по России, внимание губернаторов к лыжному спорту усиливается, что тоже должно дать толчок для развития".

"Хотя на международном уровне мы после возвращения, конечно, где-то будем в проигрыше. Ребятам, которые готовы бежать сейчас, придется немного тяжело. Но у нас в стране не один элитный лыжник, спортсменам есть за кем тянуться, и эта внутренняя конкуренция не даст просесть", - добавил собеседник ТАСС.

В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.