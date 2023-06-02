2 июня, 06:35
Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Иванов считает, что санкции делают российский лыжный спорт еще сильнее

При этом бывший спортсмен отметил, что после возвращения на международную арену россиянам придется непросто

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Санкции, наложенные Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года, делают российский лыжный спорт еще сильнее. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель Олимпиады 2002 года в гонке на 50 км Михаил Иванов.

"В целом российский лыжный спорт выигрывает от того, что лидеры целый сезон выступают дома, - считает Иванов. - Ситуация с отстранением от международных стартов может сработать только в плюс в будущем. Думаю, что и выявленные в ходе предыдущего сезона недочеты в работе региональных тренировочных баз будут устранены. Главная команда страны ездит по России, внимание губернаторов к лыжному спорту усиливается, что тоже должно дать толчок для развития".

"Хотя на международном уровне мы после возвращения, конечно, где-то будем в проигрыше. Ребятам, которые готовы бежать сейчас, придется немного тяжело. Но у нас в стране не один элитный лыжник, спортсменам есть за кем тянуться, и эта внутренняя конкуренция не даст просесть", - добавил собеседник ТАСС.

В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация