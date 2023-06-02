Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова примет участие в ПМЭФ

В сессии "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту" также выступят министр спорта Олег Матыцин и гроссмейстер Сергей Карякин

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Росконгресса.

Загитова выступит на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту". Вместе с ней в сессии примут участие министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и гроссмейстер Сергей Карякин.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин.