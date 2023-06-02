Чесноков назвал неправильным запрет Кудерметовой играть с логотипом "Татнефти" на форме

В четверг появилась информация, что российской теннисистке не разрешили выступать на Открытом чемпионате Франции в форме с изображением логотипа ее спонсора

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Решение организаторов Roland Garros запретить российской теннисистке Веронике Кудерметовой выступать на турнире в форме с логотипом компании "Татнефть" неправильно. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В четверг польский портал sport.pl со ссылкой на организаторов Roland Garros сообщил, что Кудерметовой запрещено наносить логотип компании-спонсора на форму во время турнира. "Татнефть" поддерживает теннисистку с 2021 года.

"Я не понимаю этих запретов, считаю их неправильными. Кудерметова родилась в Татарстане, представляет этот регион, ничего криминального в этом нет. Они пытаются запретить все российское, так может дойти до штрафов за прослушивание музыки Чайковского или Прокофьева. Спортсменов пытаются лишить страны, это неправильно", - сказал Чесноков.

Российская теннисистка в первом круге Roland Garros проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии (3:6, 1:6). В парном разряде Кудерметова вместе с соотечественницей Людмилой Самсоновой вышли во второй круг. В одиночном разряде Кудерметова занимает 11-е место в мировом рейтинге.