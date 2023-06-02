Чемпион Игр-2002 в лыжном марафоне Иванов не видит ничего плохого в гонке женщин на 50 км

Бывший спортсмен отметил, что российские лыжницы нормально отнеслись к этому решению

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) включить женские гонки на 50 км в программы чемпионатов и Кубков мира соответствует духу времени, в нем нет ничего плохого. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель Олимпиады 2002 года в гонке на 50 км Михаил Иванов.

"Сейчас мир борется за гендерное равенство, и давать однозначную оценку правильности решения FIS утвердить женские гонки на 50 км было бы неправильно, - сказал Иванов. - Есть два противоположных лагеря. В одном люди против нововведений, в другом - за".

"Как только появилась информация про женский марафон, я поговорил с нашими лыжницами, и многие из них нормально отнеслись к гонкам на этой дистанции. Тем более, что женщины уже не первый год бегают марафоны наравне с мужчинами. Поэтому если женские 50 км будут в рамках чемпионатов и Кубков мира, я не вижу в этом ничего плохого", - добавил собеседник ТАСС.

За включение женского лыжного марафона в программу этапов Кубка мира выступали члены сборной Швеции Фрида Карлссон, Линн Сван и Эбба Андерссон, которые давно мечтали выступать наравне с мужчинами. Норвежка Хайди Венг, напротив, считает, что женщины не должны бегать на крупных соревнованиях столь длинную дистанцию.