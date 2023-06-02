Тарпищев: Шумиха вокруг 16-летней Мирры Андреевой может ей только навредить

Российская теннисистка дошла до третьего круга на дебютном турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева еще только формируется, шум вокруг ее успешного выступления на Открытом чемпионате Франции может ей только навредить. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

1 июня Андреева обыграла француженку Диану Парри (6:1, 6:2) и вышла в третий круг на дебютном турнире Большого шлема. В субботу она встретится с финалисткой прошлогоднего Открытого чемпионата Франции американкой Коко Гауфф.

"Ей 16 лет, пусть играет спокойно, не надо нагнетать. Она только формируется, все идет по плану. Андреевой еще предстоит длинный путь, - сказал Тарпищев. - Та шумиха, которая нагнетается вокруг ее выступления, только во вред может пойти. Главное - не сглазить и не отвлекать ее".

Андреева впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. В текущем сезоне спортсменка дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля она выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.