Болельщики "Брешии" забросали футболистов на поле файерами из-за пропущенного гола

Из-за этого мяча команда не смогла сохранить место во втором по силе дивизионе чемпионата Италии

ТАСС, 2 июня. Болельщики итальянского футбольного клуба "Брешия" забросали горящими файерами игроков на поле из-за пропущенного на 95-й минуте гола в домашнем матче с "Козенцей", этот мяч не позволил "Брешии" сохранить прописку во втором по силе дивизионе страны.

Инцидент произошел при счете 1:1 на 97-й минуте матча, когда в атаке находились игроки "Брешии". Сектор с болельщиками команды находился за воротами голкипера "Козенцы". Когда хозяева поля достигли штрафной площади соперника, с трибун начали выкидывать горящие файеры, некоторые болельщики прорвались на поле. Арбитр встречи увел футболистов в раздевалки, матч решили не доигрывать.

Футбольный клуб "Брешия" был основан в 1911 году, в сезоне-2019/20 команда выступала в первом по силе дивизионе чемпионата страны - Серии A, однако не смогли сохранить прописку и понизилась в классе. В текущем сезоне "Брешия" заняла 16-е место в турнирной таблице Серии B. В противостоянии плей-офф с "Козенцей" за место во втором дивизионе "Брешия" проиграла со счетом 2:1 по итогам двух встреч (1:0; 1:1).