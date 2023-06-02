В "Динамо" объяснили, при каких условиях Овечкин сможет сыграть за футбольный клуб

Участие хоккеиста будет зависеть от графика его подготовки к новому сезону

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Участие форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в футбольном матче за московское "Динамо" летом будет зависеть от графика его подготовки к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе "Динамо".

"Матч "Динамо" - "Амкал", который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба, - сказали в пресс-службе. - Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на BetBoom - Московский кубок селебрети (МКС) в команде звездных болельщиков "Динамо" и рады будем видеть его на матчах турнира. О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав "Динамо" против победителя BetBoom - МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер ["Динамо"], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра".

"Что касается участия каких-либо игроков основы "Динамо" в гранд-финале МКС, это будет зависеть от плана подготовки к сезону и графика тренировок", - добавили в пресс-службе.

25 июня 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе "Динамо" против команды блогеров "Амкал", хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Динамо". 27 апреля генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил ТАСС, что клуб общается с Овечкиным по поводу его возможного участия в товарищеском матче летом. Футбольный турнир среди блогерских команд BetBoom-МКС при поддержке "Динамо" пройдет в июне.