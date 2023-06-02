Чесноков назвал грамотной игру теннисистки Мирры Андреевой

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года также высоко оценил выступление Элины Аванесян на Открытом чемпионате Франции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева играет грамотно и находит именно те точки на корте, куда нужно направить мяч. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В четверг Андреева победила француженку Диану Парри в матче второго круга Открытого чемпионата Франции - 6:1, 6:2. В следующем матче она сыграет с американкой Коко Гауфф.

"Мирра Андреева достаточно комфортно выиграла. В свои 16 лет она играет как опытный, состоявшийся теннисист. У нее очень хорошие ноги, и она грамотно играет, здорово видит точку, куда именно надо сыграть", - сказал Чесноков.

Соотечественница Андреевой Элина Аванесян также вышла во второй круг турнира, ее следующая соперница - датчанка Клара Таусон. "Мне очень понравилась на турнире Элина Аванесян, она здорово играет на этом турнире. Обыграла Белинду Бенчич (олимпийскую чемпионку - прим. ТАСС) в первом круге, это потрясающая победа, потом она прошла еще один круг. Посмотрим, как далеко она зайдет", - отметил Чесноков.

Финал Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде пройдет 10 июня.