Губерниев считает жалобу на него со стороны главы СБР Майгурова "хуже пасквиля и доноса"

Ранее президент Союза биатлонистов России обвинил телекомментатора в оскорблении организации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает подачу жалобы на него со стороны главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова непрофессиональным поступком. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.

В письме генеральному продюсеру телеканала "Матч ТВ" Александру Тащину Майгуров обвинил Губерниева в оскорблении организации.

"Я благодарен Союзу биатлонистов России за блестящий информационный повод, - сказал Губерниев. - В прекрасном фильме "Звезда пленительного счастья" мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала, с моей точки зрения, бессмертную фразу: "Про то, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь это сказать всей Москве?" В данной ситуации не только Москва, но и вся Россия узнала, что общественной организации нельзя давать оценку. Считаю, что такого спичрайтера в СБР нужно срочно уволить, потому что это очередная непрофессиональная работа. Это даже не пасквиль и не донос, я бы на их месте даже постеснялся такое отправлять".

В мае Губерниев неоднократно критиковал руководство СБР за решение оставить без зарплаты в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова, несмотря на то, что биатлонисты, по его мнению, выполнили критерии отбора в национальную команду. Позже Министерство спорта РФ сообщило, что увеличило число ставок. По заявлению Губерниева, это позволило решить проблему.

Майгуров был избран главой СБР в 2020 году на внеочередной конференции СБР. В октябре прошлого года он был переизбран на четырехлетний срок, опередив единственного конкурента - вице-президента СБР, главу Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова.

В мае Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение о признании выданного Майгурову диплома Уральского института коммерции и права по специальности "юриспруденция" недействительным. Глава СБР публично причины такого решения не объяснял.