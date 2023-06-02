Чемпиону СССР футболисту Гаврилову 7 июня проведут операцию на сонной артерии

Бывшего игрока московского "Спартака" госпитализировали 30 мая с инсультом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Чемпиону СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрию Гаврилову, перенесшему инсульт, 7 июня предстоит операция на сонной артерии. Об этом ТАСС в пятницу рассказал сын Гаврилова Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая.

"Сейчас состояние стабильное, его перевели в общую палату, я вчера у него был, встретил прогуливающимся в коридоре. Ему разрешили два раза в день гулять. В среду запланирована операция на сонную артерию, его готовят. Операцию будет делать сам заведующий отделением при поддержке двух-трех специалистов", - сказал Василий Гаврилов.

"Сейчас он так бодренько чувствует себя, разговаривать, конечно, тяжело на данный момент. Как и говорил, дисфункция правой стороны присутствует. Но врачи заверили, что при хорошем проведении операции все должно вернуться к прежнему состоянию", - добавил собеседние агентства.

Юрию Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".