Федор Емельяненко назвал уголовным преступлением допуск его брата Александра к боям

Глава Союза ММА России отметил, что организациям нужно в жесткой форме запрещать делать подобное

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Допуск бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко к поединкам со стороны организаций является уголовным преступлением. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

"Когда я [первый раз] возглавлял Союз ММА России, мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили, чтобы не делали даже боев с большой разницей в статистике, - сказал Емельяненко. - Сейчас они получили лицензии и делают то, что делают. Это все нужно запрещать в жесткой форме, кто этим будет заниматься - Генеральная прокуратура совместно с министерством спорта, федерации совместно с Минспортом и прокуратурой - не суть. Но это нужно в жесткой форме запрещать".

"То, что Александр выходил на бой в таком состоянии... [Владимир] Хрюнов может говорить что угодно, что врачи допустили. Но покажите этих врачей, это уголовное дело - допустить человека в таком состоянии. Так не должно быть", - добавил Емельяненко.

Александр Емельяненко в последнем поединке победил блогера Евгения Ершова болевым приемом. Емельяненко получил допуск к поединку после консилиума врачей.