2 июня, 09:05
Биатлон

В СБР подачу жалобы на Губерниева назвали реакцией на хамство

Ранее в пятницу в распоряжении ТАСС оказалась копия письма главы Союза биатлонистов России в адрес генпродюсера "Матч ТВ", в котором говорится об оскорбительном характере заявлений комментатора

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) считает реакцией на хамство подачу жалобы на комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

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Ранее в пятницу в распоряжении ТАСС оказалась копия письма главы СБР Виктора Майгурова в адрес генерального продюсера "Матч ТВ" Александра Тащина. В нем говорится, что Губерниев своими заявлениями оскорбляет СБР.

"СБР спокойно относится к критике, если она конструктивна, но журналист не должен при этом опускаться до оскорблений. Мы не могли не отреагировать на хамство", - заявил Аверьянов.

Комментируя ситуацию ТАСС, Губерниев отметил: благодаря факту подачи жалобы "вся Россия узнала, что общественной организации нельзя давать оценку".

В мае Губерниев неоднократно критиковал руководство СБР за решение оставить без зарплаты в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова, несмотря на то что биатлонисты, по его мнению, выполнили критерии отбора в национальную команду. Позже Министерство спорта РФ сообщило, что увеличило число ставок. По заявлению Губерниева, это позволило решить проблему.

Майгуров был избран главой СБР в 2020 году на внеочередной конференции СБР. В октябре прошлого года он был переизбран на четырехлетний срок, опередив единственного конкурента - вице-президента СБР, главу Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова. 

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БиатлонМайгуров, Виктор Викторович
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